Донеччина: росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці, чотири людини травмовані

Цитата

“Обстріл відбувся о 6:25 крилатою ракетою „Іскандер“. Наразі відомо про 4-х поранених, з них одна дитина (2014 р.н.)”, — зазначив Рослов.

Деталі

За даними очільника МВА, внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 10 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газогін та електромережа.

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Минулої доби росіяни обстріляли 7 населених пунктів Донеччини, через що була травмована одна людина у Міньківці. Крім Міньківки під ворожі атаки потрапили мешканці: Авдіївки, Торецька, Сіверська, Часового Яру, сіл Катеринівка та Соловйове.

Зокрема, Торецьк окупанти накрили артилерією. Зруйнували там 4 приватних будинки. Інформації про постраждалих поки немає. А у Сіверську ворожі снаряди поцілили в приватну оселю та господарчу споруду.

Загалом, за даними нацполіції окупанти завдали 14 ударів по цивільному населенню. Гатили з авіації та артилерії. Правоохоронці зафіксували пошкодження 8 цивільних об’єктів: 6 житлових будинків, господарчої споруди та цивільної автівки.