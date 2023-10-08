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Донеччина: росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці, чотири людини травмовані

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Російські військові зранку 8 жовтня завдали ракетного удару по Костянтинівці. За попередньою інформацією били ракетою “Іскандер”. Через цю атаку поранення зазнали чотири людини, зокрема й одна дитина. Про це “Суспільному Донбас” повідомив начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов, передає УНН.

Цитата

“Обстріл відбувся о 6:25 крилатою ракетою „Іскандер“. Наразі відомо про 4-х поранених, з них одна дитина (2014 р.н.)”, — зазначив Рослов.

Деталі

За даними очільника МВА, внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 10 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газогін та електромережа.

Додатково

Минулої доби росіяни обстріляли 7 населених пунктів Донеччини, через що була травмована одна людина у Міньківці. Крім Міньківки під ворожі атаки потрапили мешканці: Авдіївки, Торецька, Сіверська, Часового Яру, сіл Катеринівка та Соловйове.

Зокрема, Торецьк окупанти накрили артилерією. Зруйнували там 4 приватних будинки. Інформації про постраждалих поки немає. А у Сіверську ворожі снаряди поцілили в приватну оселю та господарчу споруду.

Загалом, за даними нацполіції окупанти завдали 14 ударів по цивільному населенню. Гатили з авіації та артилерії. Правоохоронці зафіксували пошкодження 8 цивільних об’єктів: 6 житлових будинків, господарчої споруди та цивільної автівки.

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