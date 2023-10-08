Донетчина: россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, четыре человека травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Российские военные утром 8 октября нанесли ракетный удар по Константиновке. По предварительной информации били ракетой “Искандер”. Из-за этой атаки ранения получили четыре человека, в том числе и один ребенок. Об этом “Суспільному Донбасс” сообщил начальник Константиновской МВА Алексей Рослов, передает УНН.
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“Обстрел произошел в 6:25 крылатой ракетой „Искандер“. Сейчас известно о 4-х раненых, из них один ребенок (2014 г. р.)”, — отметил Рослов.
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По данным главы МВА, в результате обстрела в городе повреждены 10 многоэтажек, 19 частных домов, газопровод и электросеть.
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За прошедшие сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области, из-за чего был травмирован один человек в Миньковке. Кроме Миньковки под вражеские атаки попали жители: Авдеевки, Торецкая, Северская, временного Яра, сел Катериновка и Соловьево.
В частности, Торецк оккупанты накрыли артиллерией. Разрушили там 4 частных дома. Информации о пострадавших пока нет. А в Северске вражеские снаряды попали в частный дом и хозяйственную постройку.
По данным Нацполиции оккупанты нанесли 14 ударов по гражданскому населению. Били из авиации и артиллерии. Правоохранители зафиксировали повреждения 8 гражданских объектов: 6 жилых домов, хозяйственной постройки и гражданской машины.