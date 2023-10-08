На Донеччині окупанти вбили одну цивільну особу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Російські війська продовжують завдавати ударів по території Донецької області, унаслідок чого загинула одна людина у Дронівці. Про це повідомив у неділю в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, передає УНН.
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"За 7 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Дронівці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальна кількість жертв, починаючи з 24 лютого 2022 року, складає 1731 вбитих мешканців Донеччини та 4211 поранених. Проте ці дані вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
У суботу УНН повідомляло, що російські війська продовжують завдавати ударів по території Донецької області, росіяни випустили 4 ракети по Авдіївці, минулося без жертв.