На Донеччині окупанти вбили одну цивільну особу

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"За 7 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Дронівці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна кількість жертв, починаючи з 24 лютого 2022 року, складає 1731 вбитих мешканців Донеччини та 4211 поранених. Проте ці дані вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

У суботу УНН повідомляло, що російські війська продовжують завдавати ударів по території Донецької області, росіяни випустили 4 ракети по Авдіївці, минулося без жертв.