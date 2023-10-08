В Донецкой области оккупанты убили одного гражданского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Российские войска продолжают наносить удары по территории Донецкой области, в результате чего погиб один человек в Дроновке. Об этом сообщил в воскресенье и. о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, передает УНН.
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"За 7 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Дроновке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее количество жертв, начиная с 24 февраля 2022 года, составляет 1731 убитых жителей Донецкой области и 4211 раненых. Однако эти данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В субботу УНН сообщало, что российские войска продолжают наносить удары по территории Донецкой области, россияне выпустили 4 ракеты по Авдеевке, обошлось без жертв.