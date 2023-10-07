Окупанти випустили по Авдіївці чотири ракети, обійшлося без жертв

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«На Донецькому напрямку ввечері росіяни випустили 4 ракети по Авдіївці — без жертв. Ніч у місті минула відносно спокійно», - ідеться у повідомлені Мороза у Telegram.

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Також повідомляється, що на Горлівському напрямку 1 людина поранена у Міньківці Соледарської громади. У Часовоярській громаді було пошкоджено 4 приватні будинки, у Торецьку — 5.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 4 будинки, у Лиманській громаді зафіксовано 11 обстрілів.

Всього за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

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