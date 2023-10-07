Окупанти випустили по Авдіївці чотири ракети, обійшлося без жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські війська продовжують завдавати ударів по території Донецької області, росіяни випустили 4 ракети по Авдіївці, минулося без жертв. Про це повідомив у суботу в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, передає УНН.
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«На Донецькому напрямку ввечері росіяни випустили 4 ракети по Авдіївці — без жертв. Ніч у місті минула відносно спокійно», - ідеться у повідомлені Мороза у Telegram.
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Також повідомляється, що на Горлівському напрямку 1 людина поранена у Міньківці Соледарської громади. У Часовоярській громаді було пошкоджено 4 приватні будинки, у Торецьку — 5.
На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 4 будинки, у Лиманській громаді зафіксовано 11 обстрілів.
Всього за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.
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