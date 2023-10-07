Оккупанты выпустили по Авдеевке четыре ракеты, обошлось без жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Российские войска продолжают наносить удары по территории Донецкой области, россияне выпустили 4 ракеты по Авдеевке, обошлось без жертв. Об этом сообщил в субботу и. о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, передает УНН.
Цитата
«На Донецком направлении вечером россияне выпустили 4 ракеты по Авдеевке — без жертв. Ночь в городе прошла относительно спокойно», - говорится в сообщении Мороза в Telegram.
Детали
Также сообщается, что на Горловском направлении 1 человек ранен в Миньковке Соледарской громады. В Часовоярской громаде было повреждено 4 частных дома, в Торецке — 5.
На Лисичанском направлении в Северске повреждены 4 дома, в Лиманской громаде зафиксировано 11 обстрелов.
Всего за сутки россияне ранили 1 жителя Донецкой области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг атаковал Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадание