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Оккупанты выпустили по Авдеевке четыре ракеты, обошлось без жертв

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Российские войска продолжают наносить удары по территории Донецкой области, россияне выпустили 4 ракеты по Авдеевке, обошлось без жертв. Об этом сообщил в субботу и. о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, передает УНН.

Цитата

«На Донецком направлении вечером россияне выпустили 4 ракеты по Авдеевке — без жертв. Ночь в городе прошла относительно спокойно», - говорится в сообщении Мороза в Telegram.

Детали

Также сообщается, что на Горловском направлении 1 человек ранен в Миньковке Соледарской громады. В Часовоярской громаде было повреждено 4 частных дома, в Торецке — 5.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены 4 дома, в Лиманской громаде зафиксировано 11 обстрелов.

Всего за сутки россияне ранили 1 жителя Донецкой области.

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