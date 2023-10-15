Окупанти протягом години обстрілювали Костянтинівку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Ввечері неділі російські окупанти протягом години обстрілювали Костянтинівку на Донеччині. Про це розповів Суспільному Донбас начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов, пише УНН.
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"Обстріл тривав з 19 до 20 години. Попередньо без травмованих та загиблих. Світло є більшій частині міста, в районі обстрілу — не має, або перебої", — зазначив Рослов.
Інформація про пошкодження уточнюється.
Місто опинилось під обстрілами рф вже вп’яте за жовтень.
Нагадаємо
Російські військові зранку 8 жовтня завдали ракетного удару по Костянтинівці. За попередньою інформацією били ракетою “Іскандер”. Через цю атаку поранення зазнали чотири людини, зокрема й одна дитина.