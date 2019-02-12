Оккупанты продолжают поставлять оружие и боеприпасы на Донбасс - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Командование Вооруженных сил России продолжает поставлять на оккупированный Донбасс оружие и боеприпасы, которые запрещены международными конвенциями. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
По данным разведки, в конце января этого года в подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ была издана очередная партия противопехотных мин нажимного действия и осколочного поражения.
"В дальнейшем инженерно-саперными подразделениями врага установлены дополнительные минно-взрывные заграждения на передовых позициях российских оккупационных войск на всех направлениях. При этом, указанные мероприятия традиционно проведены противником в спешном порядке без надлежащего документирования", - сказал Гуцуляк.
По его словам, указанные действия российских оккупационных войск повышают минной опасности в регионе и представляют угрозу жизни гражданского населения. Также, нередко приводят к потерям самых оккупантов.
"8 февраля на установленных ранее противником минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск", - рассказал Гуцуляк.
Напомним, боевики совершили очередной обстрел жилой застройки на Донбассе - 7 февраля по направлению Гольмовского вели огонь по Майскому, где боеприпас оккупантов попал в жилой дом .