Окупанти продовжують постачати зброю та боєприпаси на Донбас – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Командування Збройних сил Росії продовжує постачати на окупований Донбасу зброю та боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
За даними розвідки, наприкінці січня цього року у підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ була видана чергова партія протипіхотних мін натискної дії та осколкового ураження.
"У подальшом інженерно-саперними підрозділами ворога встановлені додаткові мінно-вибухові загородження на передових позиціях російських окупаційних військ на всіх напрямках. При цьому, вказані заходи традиційно проведені противником у спішному порядку без належного документування", - сказав Гуцуляк.
За його словами, вказані дії російських окупаційних військ підвищують мінну небезпеку в регіоні та становлять загрозу життю цивільного населення. Також, нерідко призводять до втрат самих окупантів.
"8 лютого на встановлених раніше противником мінах підірвалась диверсійно-розвідувальна група ЗС РФ під час спроби вийти за лінію передових позицій окупаційних військ", - розповів Гуцуляк.
Нагадаємо, бойовики здійснили черговий обстріл житлової забудови на Донбасі - 7 лютого з напрямку Гольмівського вели вогонь по Травневому, де боєприпас окупантів влучив у житловий будинок.