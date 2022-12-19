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оккупанты продолжают уничтожать Ханский дворец в Бахчисарае - представительство Президента

Киев • УНН

 • 1137410 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Оккупанты продолжают уничтожать Ханский дворец в Бахчисарае во временно оккупированном Крыму, сообщили в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым, пишет УНН.

Цитата

"Представительство осуждает очередные шаги оккупационной администрации рф в Крыму по продолжению произвольного уничтожения памятника национального значения “Ханский дворец”, которая является составляющей объекта “Историческая среда столицы крымских ханов в городе Бахчисарай”, внесенного в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в заявлении.

Детали

Как стало известно Представительству, "оккупанты уничтожили Золотой кабинет Крым-Герай Хана – демонтировали крышу и витражи".

"Самый выдающуйся памятник архитектуры коренного крымскотатарского народа превращают в новопостроенный объект с элементами историчности. Это вполне вписывается в концепцию оккупантов уничтожить в Крыму любую идентичность, кроме российской, в том числе уничтожая исторические памятники других народов. Оккупационные чиновники пытаются сделать все возможное, чтобы в Крыму осталось только то, что напоминает или утверждает россию", - отметили в Представительстве.

Там призвали оккупантов немедленно остановить уничтожение памятников истории. "Вам не удастся ни превратить “Ханский дворец” в “летнюю резиденцию русского царя”, ни заставить жителей Крыма относиться к россии иначе, как к государству-оккупанту, ни победить в этой войне. За все свои преступления вы будете нести ответственность не только по законам, но и историческую. Вы стремились войти в историю как “третий рим”, а входите как “варвары из мокшанских болот”, - подчеркнули в Представительстве.

"Обращаемся к международному сообществу с призывом отреагировать на произвольное уничтожение российской федерацией памятника истории, внесенного в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, и усилить давление на российскую федерацию с целью предотвращения окончательного разрушения величайшего объекта архитектурного наследия коренного крымскотатарского народа. россию необходимо останавливать на всех фронтах, в том числе и историческом!" – отмечается в заявлении.

Дополнение

В оккупированном Крыму повредили Ханский дворец во время реставрации.

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