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Окупанти продовжують нищити Ханський палац у Бахчисараї - представництво Президента

Окупанти продовжують нищити Ханський палац у Бахчисараї - представництво Президента

Київ • УНН

 • 1137412 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Окупанти продовжують нищити Ханський палац у Бахчисараї в тимчасово окупованому Криму, повідомили у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим, пише УНН.

Цитата

"Представництво засуджує чергові кроки окупаційної адміністрації рф в Криму щодо продовження свавільного знищення пам’ятки національного значення “Ханський палац”, яка є складовою об’єкта “Історичне середовище столиці кримських ханів в місті Бахчисарай”, внесеного до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - йдеться у заяві.

Деталі

Як стало відомо Представництву, "окупанти знищили Золотий кабінет Крим-Герай Хана – демонтували дах та вітражі".

"Найвизначнішу пам’ятку архітектури корінного кримськотатарського народу перетворюють на новозбудований об’єкт з елементами історичності. Це цілком вписується в концепцію окупантів знищити в Криму будь-яку ідентичність, крім російської, у тому числі знищуючи історичні пам’ятки інших народів. Окупаційні чиновники намагаються зробити усе можливе, аби в Криму залишилося лише те, що нагадує чи стверджує росію", - зазначили у Представництві.

Там закликали окупантів негайно зупинити знищення пам’ятки історії. "Вам не вдасться ані перетворити “Ханський палац” на “літню резиденцію російського царя”, ані змусити мешканців Криму ставитись до росії інакше, як до держави-окупанта, ані перемогти у цій війні. За всі свої злочини ви нестимете відповідальність не лише за законами, але й історичну. Ви прагнули увійти в історію як “третій рим”, а входите як “варвари з мокшанських боліт”, - наголосили у Представництві.

"Звертаємось до міжнародної спільноти з закликом відреагувати на свавільне знищення російською федерацією пам’ятки історії, внесеної до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та посилити тиск на російську федерацію з метою запобігання остаточній руйнації найвизначнішого об’єкта архітектурної спадщини корінного кримськотатарського народу. росію необхідно зупиняти на всіх фронтах, у тому числі й історичному!" - зазначається у заяві.

Доповнення

В окупованому Криму пошкодили Ханський палац під час реставрації.

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