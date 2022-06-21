Родственники российских оккупантов организовали "логистические центры" по продаже и доставке награбленного в Украине.
Оккупанты продают запчасти своей боевой техники – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские оккупанты снимают со своей боевой техники запчасти и пытаются продать их или обменять на алкоголь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
Цитата
"Подбитые защитниками Украины российские танки, БТРы и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию рф. Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению", – говорится в сообщении.
Детали
Российские военные снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи, блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь.
Учитывая масштабы хищений и критический уровень оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа рф приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения.
Напомним