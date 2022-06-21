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Окупанти продають запчастини своєї бойової техніки – розвідка

Окупанти продають запчастини своєї бойової техніки – розвідка

Київ • УНН

 • 117944 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські окупанти знімають зі своєї бойової техніки запчастини і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУР.

Деталі

Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію рф. Проте під час "подорожі" бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню.

“Доблесні” російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь", – повідомили у розвідці.

З огляду на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу рф наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.

Нагадаємо

Родичі російських окупантів організували "логістичні центри" з продажу та доставки награбованого в Україні. Бізнес розвивається не дуже, тому що росіяни крадуть одне в одного. 

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