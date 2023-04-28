Оккупанты возобновили движение техники, активизировали работу авиации над Мариуполем - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Российские оккупанты возобновили движение техники, за день зафиксировано более 20 грузовиков и 6 тягачей с тяжелой техникой, а также активизировали работу авиации над Мариуполем, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"Фиксируем движение техники. Оккупанты возобновили перемещение живой силы, БК, средств артиллерии и танков в сторону Мангуша. Более 20 грузовиков и 6 тягачей с тяжелой техникой за день. Кроме того, изменили тактику передвижения средств артиллерии. Теперь их не тянут за грузовиком на прицепе, а перевозят тентованными тягачами", - сообщил Андрющенко.
Детали
Также он указал, что "в приазовскую часть Мариупольского района прибыла дополнительная численность мобилизованных оккупантов". Возобновлены ежедневные тренировки на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама, добавил он.
"Высокая активность работы авиации", - отметил Андрющенко.
И позже добавил: "Фиксируем снова работу авиации над Мариуполем и районом. В направлении Запорожье/Днепропетровская область. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!".
Ранее
Советник мэра Андрющенко сообщал, что россияне продолжают укрепляться в Мариуполе.