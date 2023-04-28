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Окупанти поновили рух техніки, активізували роботу авіації над Маріуполем - радник мера

Окупанти поновили рух техніки, активізували роботу авіації над Маріуполем - радник мера

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російські окупанти поновили рух техніки, за день зафіксовано понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою, а також активізували роботу авіації над Маріуполем, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Фіксуємо рух техніки. Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії та танків в бік Мангуша. Понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день. Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентованими тягачами", - повідомив Андрющенко.

Деталі

Також він вказав, що "в приазовській частині Маріупольського району прибула додаткова чисельність мобілізованих окупантів". Поновлено щоденне тренування на полігоні в районі селища Бабах-Тарама, додав він.

"Висока активність роботи авіації", - зазначив Андрющенко.

І згодом додав: "фіксуємо знову роботу авіації над Маріуполем та районом. В напрям Запоріжжя/Дніпропетровщина. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!".

Раніше

Радник мера Андрющенко повідомляв, що росіяни продовжують укріплюватись в Маріуполі.

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