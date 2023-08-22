Оккупанты более 70 раз обстреляли Херсонскую область: ранены четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область более 70 раз. Четыре человека ранены. Об этом сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Цитата
«За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов», - написал Прокудин в Telegram.
Он сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию дачного кооператива в Херсонском районе, территорию фермерского хозяйства и национального парка в Бериславском районе.
«Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения», - отметил Прокудин.
Дополнение
В Бериславе в Херсонской области оккупанты атаковали жилой дом, в результате чего пострадал местный житель.