Окупанти понад 70 разів обстріляли Херсонщину: поранено чотирьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область понад 70 разів. Чотирьох людей поранено. Про це повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів», - написав Прокудін у Telegram.
Він повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію дачного кооперативу у Херсонському районі, територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі.
«Через російську агресію четверо людей дістали поранення», - зазначив Прокудін.
Доповнення
У Бериславі на Херсонщині окупанти атакували житловий будинок, унаслідок чого постраждав місцевий житель.