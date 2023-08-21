На Херсонщині росіяни атакували житловий будинок: постраждав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Бериславі на Херсонщині окупанти атакували житловий будинок, унаслідок чого постраждав місцевий мешканець. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
Цитата
“Росіяни атакували житловий будинок у Бериславі. У власній оселі поранення отримав 48-річний місцевий житель”, - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Зазначається, що постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Доповнення
Російські окупанти у понеділок обстріляли Софіївку на Херсонщині, постраждали двоє місцевих жителів – 79-річна жінка та 60-річний чоловік. Потерпілим надали медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.