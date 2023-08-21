На Херсонщине россияне атаковали жилой дом: пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Бериславе на Херсонщине оккупанты атаковали жилой дом, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
Цитата
“Россияне атаковали жилой дом в Бериславе. В собственном доме ранения получил 48-летний местный житель”, - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Дополнение
Российские оккупанты в понедельник обстреляли Софиевку на Херсонщине, пострадали двое местных жителей – 79-летняя женщина и 60-летний мужчина. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.