На Херсонщине россияне атаковали жилой дом: пострадал мужчина

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“Россияне атаковали жилой дом в Бериславе. В собственном доме ранения получил 48-летний местный житель”, - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Дополнение

Российские оккупанты в понедельник обстреляли Софиевку на Херсонщине, пострадали двое местных жителей – 79-летняя женщина и 60-летний мужчина. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.