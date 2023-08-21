Окупанти обстріляли Херсонщину, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Софіївку на Херсонщині, постраждали двоє місцевих жителів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).
Цитата
«Через обстріл Софіївки постраждали двоє місцевих жителів – 79-річна жінка та 60-річний чоловік», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що потерпілим надали медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.
Доповнення
Російські окупанти у понеділок в обід скинули з дрона вибухонебезпечний предмет у селищі Золоті Балки Херсонської області. Поранення отримав місцевий житель.