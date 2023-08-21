Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

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«Из-за обстрела Софиевки пострадали двое местных жителей – 79-летняя женщина и 60-летний мужчина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Дополнение

Российские оккупанты в понедельник в обед сбросили с дрона взрывоопасный предмет в поселке Золотые Балки Херсонской области. Ранения получил местный житель.