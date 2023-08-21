Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Софиевку на Херсонщине, пострадали двое местных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).
Цитата
«Из-за обстрела Софиевки пострадали двое местных жителей – 79-летняя женщина и 60-летний мужчина», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
Дополнение
Российские оккупанты в понедельник в обед сбросили с дрона взрывоопасный предмет в поселке Золотые Балки Херсонской области. Ранения получил местный житель.