Оккупанты начали минировать пригород Мариуполя – советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российские оккупанты начали минировать пригород временно захваченного Мариуполя. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает УНН.
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“Россияне начали минирование пригородов Мариуполя. Не только установкой “зубов дракона” оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченковое-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей. Все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города”, – написал Андрющенко.
Напомним
Как писал УНН, в мариупольский порт зашли первые вражеские корабли с грузом двойного и военного назначения.