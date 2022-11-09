Оккупанты начали минировать пригород Мариуполя – советник мэра

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“Россияне начали минирование пригородов Мариуполя. Не только установкой “зубов дракона” оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченковое-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей. Все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города”, – написал Андрющенко.

Напомним

Как писал УНН, в мариупольский порт зашли первые вражеские корабли с грузом двойного и военного назначения.