Окупанти почали мінувати передмістя Маріуполя – радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російські окупанти почали мінувати передмістя тимчасово захопленого Маріуполя. Про це в Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає УНН.
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“Росіяни розпочали мінування передмість Маріуполя. Не лише встановленням “зубів дракону” окупанти укріплюють передмістя. По лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полей. Все вказує на прискорене та посилене укріплення міста”, – написав Андрющенко.
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Як писав УНН, у маріупольський порт зайшли перші ворожі кораблі з вантажем подвійного та військового призначення.