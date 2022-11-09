Окупанти почали мінувати передмістя Маріуполя – радник мера

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“Росіяни розпочали мінування передмість Маріуполя. Не лише встановленням “зубів дракону” окупанти укріплюють передмістя. По лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полей. Все вказує на прискорене та посилене укріплення міста”, – написав Андрющенко.

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Як писав УНН, у маріупольський порт зайшли перші ворожі кораблі з вантажем подвійного та військового призначення.