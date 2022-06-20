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Оккупанты начали грабить пенсионеров в Мариуполе: неизвестные с оружием отбирают все полученное

Киев • УНН

 • 222107 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области начались первые ограбления пенсионеров. Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, информирует УНН.

Цитата

“Люди с оружием отбирают все полученное. Сказать однозначно кто это — тяжело. Но „полиция днр“ закрывает глаза и делает вид, что ничего не произошло. И это только начало”, — подчеркнул он.

Детали

По его словам, такие зверства являются частью сценария контроля населения не через репрессивную машину, а именно через банды.

“Вождей которых будут контролировать россияне (в том числе кадыровцы, базирующиеся в Новоазовске). Кроме ограблений на улицы уже открыто вышли мародеры с продажей украшений, награбленных по магазинам. Основные покупатели — россияне мстители и другая российско-донецкая сволочь. Также здесь действуют импровизированные ломбарды, где мариупольцы за бесценок отдают ювелирные украшения. “Кришует” непосредственно господин Фтиц, возглавляющий Октябрьскую (Центральную) райадминистрацию оккупантов. Он согласовывает “патенты”, не без городской администрации. Коллаборанты продолжают свой бизнес на “костях”, — резюмировал Андрющенко.

Напомним

В Мариуполе нет питьевой воды, люди вынуждены набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни.

Рашисты доставляют в Мариуполи некоторые наборы с продуктами, а на обратном пути этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, до сих пор достающих из-под завалов разрушенных домов.

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