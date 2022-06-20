Окупанти почали грабувати пенсіонерів у Маріуполі: невідомі зі зброєю відбирають все отримане

Цитата

“Люди зі зброєю відбирають все отримане. Сказати однозначно хто це — важко. Але „поліція днр“ закриває очі і робить вигляд, що нічого не відбулося. І це лише початок”, — наголосив він.

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За його словами, такі звірства є частиною сценарію контролю населення не через репресивну машину, а саме через банди.

“Ватажків яких будуть контролювати росіяни (зокрема кадирівці, які базуються в Новоазовську). Окрім пограбувань на вулиці вже відкрито вийшли мародери з продажем прикрас, награбованих по магазинах. Основні покупці — росіяни мчсники та інша російсько-донецька сволота. Так само тут діють імпровізовані ломбарди, де маріупольці за безцінь віддають ювелірні прикраси. “Кришує” безспосередньо пан Фтіц, який очолює Жовтневу (Центральну) райадміністрацію окупантів. Він узгоджує “патенти”, не без міської адміністрації. Колаборанти продовжують свій бізнес на “кістках”, — резюмував Андрющенко.

Нагадаємо

У Маріуполі немає питної води, люди змушені набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя.

Рашисти доставляють у Маріуполі деякі набори з продуктами, а на зворотному шляху цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, які досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків.