Оккупанты начали чаще пытаться самостоятельно вернуться в РФ - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Среди российских оккупантов увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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“В связи с неудачной попыткой провести наступательную операцию, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения топливо-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и тому подобное. К тому же действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжелых преступлений против мирного населения”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что брошенные на произвол судьбы оккупационные подразделения деморализованы и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние.
"Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации", - информирует Генштаб.
Дополнение
Президент Украины сообщил, что в плен украинских военных попало около 500-600 российских оккупантов за время войны, которую развязала РФ.
С начала войны, которую начала РФ в Украине, количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.