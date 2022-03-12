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Окупанти почали частіше намагатися самостійно повернутися у РФ - Генштаб

Окупанти почали частіше намагатися самостійно повернутися у РФ - Генштаб

Київ • УНН

 • 88318 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Серед російських окупантів збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

“У зв’язку з невдалою спробою провести наступальну операцію, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації противник не спроможний забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек тощо. До того ж дії окупантів супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан.

"Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію російської федерації", - інформує Генштаб.

Доповнення

Президент України повідомив, що у полон українських військових потрапило близько 500-600 російських окупантів за час війни, яку розпочала РФ.

Від початку війни, яку розпочала РФ в Україні, кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

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