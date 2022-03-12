Окупанти почали частіше намагатися самостійно повернутися у РФ - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Серед російських окупантів збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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“У зв’язку з невдалою спробою провести наступальну операцію, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації противник не спроможний забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек тощо. До того ж дії окупантів супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан.
"Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію російської федерації", - інформує Генштаб.
Доповнення
Президент України повідомив, що у полон українських військових потрапило близько 500-600 російських окупантів за час війни, яку розпочала РФ.
Від початку війни, яку розпочала РФ в Україні, кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб.