Оккупанты начали строить оборону "зубами дракона" в центре Мелитополя - мэр

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«Ранее мы говорили о том, что они строят вокруг Мелитополя несколько линий обороны. На этой неделе мы уже констатируем тот факт, что внутри города Мелитополя бетонными конструкциями и "зубами дракона" они перекрывают центр и некоторые кварталы в городе. Напоминает ли это Херсон? Да, действительно, в Херсоне они пытались обороняться, а затем убежали. Все мы верим, что они так же быстро убегут и из Мелитополя», – сообщил Федоров.

Напомним

В Запорожской области увеличивается количество российских группировок. В частности, на Мелитопольщине наблюдается тенденция к увеличению кадыровцев, контролирующих мобилизованных.