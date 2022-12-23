Окупанти почали будувати оборону "зубами дракона" в центрі Мелітополя - мер

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«Раніше ми говорили про те, що вони будують навколо Мелітополя декілька ліній оборони. На цьому тижні ми вже констатуємо той факт, що всередині міста Мелітополя бетонними конструкціями і “зубами дракона” вони перекривають центр і деякі квартали в місті. Чи нагадує це Херсон? Так, дійсно, у Херсоні вони намагалися оборонятися, а потім втекли. Усі ми віримо, що вони так само швидко втечуть і з Мелітополя», – повідомив Федоров.

Нагадаємо

У Запорізькій області збільшується кількість російських угруповань. Зокрема, на Мелітопольщині спостерігається тенденція до збільшення кадирівців, які контролюють мобілізованих.