оккупанты планируют вывезти музейные экспонаты из Севастополя в россию - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Оккупационные власти Крыма, под предлогом «эвакуации населения» планируют вывезти на территорию РФ культурные ценности из музеев Севастополя. Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на свою источники. В то же время подтвердить эти планы оккупантов Крыма редакция не может, передает УНН.
Детали
Отмечается, что задачу эвакуировать ценности оккупационная администрация полуострова якобы поставила местным чрезвычайникам.
На сайте так называемого «МЧС» выложили напоминание для спасателей о том, что одна из их задач – «эвакуация не только населения, но и культурных ценностей».
Цитата
«Третья, важнейшая задача гражданской обороны – эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», – говорится на сайте так называемого «МЧС».
По данным крымских чрезвычайников, задача заключается в «планировании, подготовке и проведении эвакуации, подготовке безопасных районов для размещения населения, а также создании и организации деятельности эвакуационных органов».
Контекст
В последнее время во временно оккупированном Крыму почти ежедневно уничтожается российская техника и живая сила. Причем это происходит по всей территории полуострова.
В частности в Севастополе атаковали штаб черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки, также, по данным командования ССО, в результате прямого попадания было уничтожено более 10 российских офицеров, в том числе представителей высшего руководящего состава оккупационного флота
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