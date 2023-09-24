окупанти планують вивезти музейні експонати з Севастополя до росії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Окупаційна влада Криму, під приводом «евакуації населення» планує вивезти на територію РФ культурні цінності з музеїв Севастополя. Про це пише Радіо Свобода, посилаючи на свою джерела. Водночас підтвердити ці плани окупантів Криму редакція не може, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що завдання евакуювати цінності окупаційна адміністрація півострова нібито поставила місцевим надзвичайникам.
На сайті так званого «МНС» виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань – «евакуація не лише населення, а й культурних цінностей».
Цитата
«Третє, найважливіше завдання цивільної оборони – евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони», – йдеться на сайті так званого «МНС».
За даними кримських надзвичайників, завдання полягає у «плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів».
Контекст
Останній час в тимчасово окупованому Криму майже щодня знищуються російська техніка та жива сила. Причому це відбувається по всій території півострова.
Зокрема у Севастополі атакували штаб чорноморського флоту росіян. Будівля була сильно пошкоджена внаслідок атаки, також, за даними командування ССО, внаслідок прямого влучання було знищено понад 10 російських офіцерів, в тому числі представників вищого керівного складу окупаційного флоту
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