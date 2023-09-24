окупанти планують вивезти музейні експонати з Севастополя до росії – ЗМІ

Деталі

Зазначається, що завдання евакуювати цінності окупаційна адміністрація півострова нібито поставила місцевим надзвичайникам.

На сайті так званого «МНС» виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань – «евакуація не лише населення, а й культурних цінностей».

Цитата

«Третє, найважливіше завдання цивільної оборони – евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони», – йдеться на сайті так званого «МНС».

За даними кримських надзвичайників, завдання полягає у «плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів».

Контекст

Останній час в тимчасово окупованому Криму майже щодня знищуються російська техніка та жива сила. Причому це відбувається по всій території півострова.

Зокрема у Севастополі атакували штаб чорноморського флоту росіян. Будівля була сильно пошкоджена внаслідок атаки, також, за даними командування ССО, внаслідок прямого влучання було знищено понад 10 російських офіцерів, в тому числі представників вищого керівного складу окупаційного флоту

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