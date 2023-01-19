Оккупанты планируют разместить в Украине боевые танки Т-14 - британская разведка

Детали

Разведчики напоминают, что в конце декабря 2022 года спутниковые изображения показали Т-14 на полигоне на юге россии - месте, которое связывали с развертыванием сил перед отправкой на фронт. Проправительственные росСМИ утверждали, что танки готовят к применению в войне против Украины, но неизвестно, действительно ли россия переместила их в Украину.

Как сообщает МО Великобритании, любое развертывание Т-14, вероятно, является очень рискованным решением для россии. Отмечается, что 11 лет разработки "Арматы" сопровождались задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о проблемах с производством.

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"Дополнительным вызовом для россии является налаживание своей логистической цепи для работы с Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков. Если россия развернет Т-14, то, скорее всего, это будет в первую очередь в пропагандистских целях. Производство, вероятно, только в низких десятках, тогда как командиры вряд ли будут считать танк надежным в бою", - говорится в сообщении.

Напомним

В начале января ВСУ впервые уничтожили российский экспортный танк Т-90С.