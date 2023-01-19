Оккупанты планируют разместить в Украине боевые танки Т-14 - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. россия, вероятно, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украине. Однако, любое развертывание этих танков может нести большие риски для страны-агрессора. Об этом информирует УНН, ссылаясь на последний отчет разведки Министерства обороны Великобритании.
Детали
Разведчики напоминают, что в конце декабря 2022 года спутниковые изображения показали Т-14 на полигоне на юге россии - месте, которое связывали с развертыванием сил перед отправкой на фронт. Проправительственные росСМИ утверждали, что танки готовят к применению в войне против Украины, но неизвестно, действительно ли россия переместила их в Украину.
Как сообщает МО Великобритании, любое развертывание Т-14, вероятно, является очень рискованным решением для россии. Отмечается, что 11 лет разработки "Арматы" сопровождались задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о проблемах с производством.
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"Дополнительным вызовом для россии является налаживание своей логистической цепи для работы с Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков. Если россия развернет Т-14, то, скорее всего, это будет в первую очередь в пропагандистских целях. Производство, вероятно, только в низких десятках, тогда как командиры вряд ли будут считать танк надежным в бою", - говорится в сообщении.
Напомним
В начале января ВСУ впервые уничтожили российский экспортный танк Т-90С.