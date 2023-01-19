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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Окупанти планують розмістити в Україні бойові танки Т-14 - британська розвідка

Київ • УНН

 • 1562293 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. росія, ймовірно, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 "Армата" в Україні. Однак, будь-яке розгортання цих танків може нести великі ризики для країни-агресора. Про це інформує УНН, посилаючись на останній звіт розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Окупанти планують розмістити в Україні бойові танки Т-14 - британська розвідка

Деталі

Розвідники нагадують, що наприкінці грудня 2022 року супутникові зображення показали Т-14 на полігоні на півдні росії - місці, яке пов’язували з розгортанням сил перед відправленням на фронт. Проурядові росЗМІ стверджували, що танки готують до застосування у війні проти України, але невідомо, чи росія справді перемістила їх в Україну.

Як повідомляє МО Британії, будь-яке розгортання Т-14, ймовірно, є дуже ризиковим рішенням для росії. Зазначається, що 11 років розробки "Армати" супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про проблеми з виробництвом.

Цитата

"Додатковим викликом для росії є налагодження свого логістичного ланцюга для роботи з Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки. Якщо росія розгорне Т-14, то, швидше за все, це буде в першу чергу в пропагандистських цілях. Виробництво, ймовірно, лише в низьких десятках, тоді як командири навряд чи вважатимуть танк надійним у бою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На початку січня ЗСУ вперше знищили російський експортний танк Т-90С.

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