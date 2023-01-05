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ЗСУ вперше знищили російський експортний танк Т-90С - СтратКом ЗСУ

Київ • УНН

 • 3779979 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Українські бійці вперше знищили російський експортний танк Т-90С, пише УНН з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

ЗСУ вперше знищили російський експортний танк Т-90С - СтратКом ЗСУ

Цитата

"Перша підтверджена втрата експортного російського танку Т-90С. На даному танку відсутні прожектори "Штора", замість них встановлено додаткові блоки динамічного захисту", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Інформацію про знищення танку раніше опублікував OSINT-розслідувач Якуб Яновський на своїй сторінці у Twitter. Він зазначив, що враховуючи інформацію про розмір російського танкового парку та резервів, "необхідність перенаправлення/викрадення експортних танків багато говорить про втрати росії та проблеми з ремонтом/реактивацією танків, що залишилися".

Looks like it really is the 1st Russian T-90S loss in Ukraine.

Considering the reported size of the Russian tank fleet and reserves, having to redirect/steal export tanks says a lot about Russian losses and problems repairing/reactivating remaining tanks. https://t.co/eZaiAXIqOC

— Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) January 4, 2023

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 3041 танків.

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