ЗСУ вперше знищили російський експортний танк Т-90С - СтратКом ЗСУ

Цитата

"Перша підтверджена втрата експортного російського танку Т-90С. На даному танку відсутні прожектори "Штора", замість них встановлено додаткові блоки динамічного захисту", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Інформацію про знищення танку раніше опублікував OSINT-розслідувач Якуб Яновський на своїй сторінці у Twitter. Він зазначив, що враховуючи інформацію про розмір російського танкового парку та резервів, "необхідність перенаправлення/викрадення експортних танків багато говорить про втрати росії та проблеми з ремонтом/реактивацією танків, що залишилися".

Looks like it really is the 1st Russian T-90S loss in Ukraine.



Considering the reported size of the Russian tank fleet and reserves, having to redirect/steal export tanks says a lot about Russian losses and problems repairing/reactivating remaining tanks. https://t.co/eZaiAXIqOC

— Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) January 4, 2023

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 3041 танків.