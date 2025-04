ВСУ впервые уничтожили российский экспортный танк Т-90С - СтратКом ВСУ

Цитата

"Первая подтвержденная потеря экспортного российского танка Т-90С. На данном танке отсутствуют прожекторы "Штора", вместо них установлены дополнительные блоки динамической защиты", - говорится в сообщении.

Детали

Информацию об уничтожении танка ранее опубликовал OSINT-расследователь Якуб Яновский на своей странице в Twitter. Он отметил, что учитывая информацию о размере российского танкового парка и резервов, "необходимость перенаправления/угона экспортных танков много говорит о потерях россии и проблемах с ремонтом/реактивацией оставшихся танков".

Looks like it really is the 1st Russian T-90S loss in Ukraine.



Considering the reported size of the Russian tank fleet and reserves, having to redirect/steal export tanks says a lot about Russian losses and problems repairing/reactivating remaining tanks. https://t.co/eZaiAXIqOC

— Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) January 4, 2023

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли 3041 танков.