Оккупанты планируют провести "зачистку" в Скадовске – облсовет

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"Орки сегодня планируют провести зачистку в Скадовске. Все по накатанной схеме – усиление блокпостов, проверки документов и телефонов, вскрытие гаражей, обыски. Соблюдайте максимальную осторожность!" – написал Соболевский.

Напомним

Юрий Соболевский сообщал, что после ночного удара ВСУ российские оккупанты окружили Антоновский мост с двух сторон, местных жителей близко не подпускают