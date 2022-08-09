Оккупанты планируют провести "зачистку" в Скадовске – облсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что сегодня российские оккупанты планируют провести зачистку во временно захваченном Скадовске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Telegram.
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"Орки сегодня планируют провести зачистку в Скадовске. Все по накатанной схеме – усиление блокпостов, проверки документов и телефонов, вскрытие гаражей, обыски. Соблюдайте максимальную осторожность!" – написал Соболевский.
Напомним
Юрий Соболевский сообщал, что после ночного удара ВСУ российские оккупанты окружили Антоновский мост с двух сторон, местных жителей близко не подпускают