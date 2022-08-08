Окупанти оточили Антонівський міст з двох сторін: місцевих жителів не підпускають

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“Сьогодні вночі ЗСУ відпрацювали ключові точки логістичних маршрутів орків на Херсонщині, зокрема Антонівський міст. Міст окупанти оточили з двох сторін, місцевих жителів близько не підпускають, поводяться у спілкуванні з людьми практично неадекватно, будьте обережні і намагайтеся триматися від цього району подалі. Орки конкретно на взводі. Сам міст, за попередніми даними, дістав серйозні пошкодження. ЗСУ вкотре показали, що здатні здійснювати вогневий контроль над ключовими точками військової інфраструктури, незважаючи на всі спроби орків прикрити їх своїми системами реб/пво/про”, – написав Соболевський.

Додамо

Спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила удари по Антонівському та Каховському мостах.

Збройні сили вже завдали кілька високоточних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Крім того, били і по залізничному Антонівському мосту. Після цього російські війська намагалися навести понтону та поромну переправу через Дніпро.