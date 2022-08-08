Оккупанты оцепили Антоновский мост с двух сторон: местных жителей не подпускают
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что после ночного удара ВСУ российские оккупанты окружили Антоновский мост с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Соболевского.
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“Они ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, соблюдайте осторожность и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост по предварительным данным получил серьезные повреждения. ЗСУ в очередной раз показали, что способны осуществлять огневой контроль над ключевыми точками военной инфрастуктуры, несмотря на все попытки орков прикрыть их своими системами рэб/пво/про”, – написал Соболевский.
Добавим
Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила удары по Антоновскому и Каховскому мостам.
Вооруженные силы уже нанесли несколько высокоточных ударов по Антоновскому мосту, который являлся важной частью транспортного сообщения для оккупантов. Кроме того, били и по железнодорожному Антоновскому мосту. После этого российские войска пытались навести понтонную и паромную переправу через Днепр.