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Оккупанты оцепили Антоновский мост с двух сторон: местных жителей не подпускают

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что после ночного удара ВСУ российские оккупанты окружили Антоновский мост с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Соболевского.

Цитата

“Они ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, соблюдайте осторожность и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост по предварительным данным получил серьезные повреждения. ЗСУ в очередной раз показали, что способны осуществлять огневой контроль над ключевыми точками военной инфрастуктуры, несмотря на все попытки орков прикрыть их своими системами рэб/пво/про”, – написал Соболевский.

Добавим

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

Вооруженные силы уже нанесли несколько высокоточных ударов по Антоновскому мосту, который являлся важной частью транспортного сообщения для оккупантов. Кроме того, били и по железнодорожному Антоновскому мосту. После этого российские войска пытались навести понтонную и паромную переправу через Днепр.

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