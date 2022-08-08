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По Антоновскому и Каховскому мосту нанесли удары - Силы обороны Юга

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила попадания по Антоновскому и Каховскому мостам в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. И он имеет свои результаты, он имеет попадания - попадания достаточно важные - как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", - отметила она.

Также есть уничтожение нескольких баз боеприпасов.

Дополнение

Вооруженные силы уже нанесли несколько высокоточных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для оккупантов. Кроме того, поражали и железнодорожный Антоновский мост. После этого российские войска пытались навести понтонные и паромную переправы через Днепр.

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