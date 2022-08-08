По Антонівському та Каховському мостах завдали ударів - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк підтвердила влучання по Антонівському та Каховському мостах в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
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"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. І він має свої результати, він має влучання - влучання достатньо поважні - як по Антонівському, так і по Каховському мостах", - зазначила вона.
Також є знищення кількох баз боєприпасів.
Доповнення
Збройні сили уже завдали кілька високоточних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Окрім того, вражали й залізничний Антонівський міст. Після цього російські війська намагалися навести понтонні та поромну переправи через Дніпро.