По Антонівському та Каховському мостах завдали ударів - Сили оборони Півдня

Цитата

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. І він має свої результати, він має влучання - влучання достатньо поважні - як по Антонівському, так і по Каховському мостах", - зазначила вона.

Також є знищення кількох баз боєприпасів.

Доповнення

Збройні сили уже завдали кілька високоточних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Окрім того, вражали й залізничний Антонівський міст. Після цього російські війська намагалися навести понтонні та поромну переправи через Дніпро.