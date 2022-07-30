Залізничний Антонівський міст "закрили": СтратКом ЗСУ поділився відео

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"Залізнодорожний Антонівський міст - фсьо! Шансів, щоби вижити, для орків, навколо яких поступово звужується зашморг оточення, стає все менше", - зазначили у СтратКомі ЗСУ.

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Як зазначає журналіст Андрій Цаплієнко, цим мостом окупанти доставляли техніку під Херсон. "Йдеться про залізничну переправу. Оперативне командування «Південь» повідомило, що рухатися цим шляхом тепер неможливо. А на знімку зі спутника добре видно дірку в полотні. Для відступу в окупантів залишилася лише дамба Каховської ГЕС, втім і вона під вогневим контролем ЗСУ", - зауважив журналіст у Telegram.

Доповнення

Російські війська, дуже вірогідно, звели дві понтонні переправи біля Херсона на заміну пошкодженим мостам, а також запустили поромну переправу, повідомило сьогодні вранці міністерство оборони Великої Британії у зведенні на основі розвідданих.