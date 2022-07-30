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Железнодорожный Антоновский мост "закрыли": СтратКом ВСУ поделился видео

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Железнодорожный Антоновский мост "закрыли", сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав снимок со спутника с повреждением, пишет УНН.

Цитата

"Железнодорожный Антоновский мост - фсе! Шансов, чтобы выжить, для орков, вокруг которых постепенно сужается удавка окружения, становится все меньше", - отметили в СтратКоме ВСУ.

Детали

Как отмечает журналист Андрей Цаплиенко, этим мостом оккупанты доставляли технику под Херсон. "Речь идет о железнодорожной переправе. Оперативное командование «Юг» сообщило, что двигаться по этому пути теперь невозможно. А на снимке со спутника хорошо видна дыра в полотне. Для отступления у оккупантов осталась лишь дамба Каховской ГЭС, впрочем и она под огневым контролем ВСУ", - заметил журналист в Telegram.

Дополнение

Российские войска, очень вероятно, возвели две понтонные переправы возле Херсона на замену поврежденным мостам, а также запустили паромную переправу, сообщило сегодня утром министерство обороны Великобритании в сводке на основе разведданных.

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