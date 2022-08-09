Окупанти планують провести "зачистку" у Скадовську – облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що сьогодні російські окупанти планують провести "зачистку" у тимчасово захопленому Скадовську. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Telegram.
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"Орки сьогодні планують провести зачистку у Скадовську. Все за накатаною схемою – посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, злом гаражів, обшуки. Дотримуйтеся максимальної обережності!" – написав Соболевський.
Нагадаємо
Юрій Соболевський повідомляв, що після нічного удару ЗСУ російські окупанти оточили Антонівський міст з двох сторін, місцевих жителів близько не підпускають