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Оккупанты планируют наступление на Киев с востока, украинская армия знает об их намерениях - Арестович

Киев • УНН

 • 176320 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупационные войска планируют наступление на Киев с северо-восточного направления. Однако Вооруженные силы Украины знают о намерениях врага, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты планируют наступление на Киев с востока, но их ожидает много сюрпризов", - заявил Арестович.

Детали

По его словам, по состоянию на 3 марта ситуацию контролируют Вооруженные силы Украины.

"Отдельные части и подразделения противника пытаются сместиться в те районы, которые не заняты ВСУ, и выдвинуться в сторону Киева с северо-восточного направления. Мы знаем об этом намерении. Ситуация контролируемая. Их ждет много сюрпризов", - добавил советник руководителя Офиса президента Украины.

Добавим

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные впервые за семь дней войны с Российской Федерацией вышли на линию государственной границы в Сумской области.

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