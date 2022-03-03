Оккупанты планируют наступление на Киев с востока, украинская армия знает об их намерениях - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупационные войска планируют наступление на Киев с северо-восточного направления. Однако Вооруженные силы Украины знают о намерениях врага, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает УНН.
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"Оккупанты планируют наступление на Киев с востока, но их ожидает много сюрпризов", - заявил Арестович.
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По его словам, по состоянию на 3 марта ситуацию контролируют Вооруженные силы Украины.
"Отдельные части и подразделения противника пытаются сместиться в те районы, которые не заняты ВСУ, и выдвинуться в сторону Киева с северо-восточного направления. Мы знаем об этом намерении. Ситуация контролируемая. Их ждет много сюрпризов", - добавил советник руководителя Офиса президента Украины.
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Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные впервые за семь дней войны с Российской Федерацией вышли на линию государственной границы в Сумской области.