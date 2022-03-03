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Окупанти планують наступ на Київ з північного сходу, українська армія знає про їх наміри - Арестович

Окупанти планують наступ на Київ з північного сходу, українська армія знає про їх наміри - Арестович

Київ • УНН

 • 176320 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупаційні війська планують наступ на Київ з північно-східного напрямку. Однак Збройні сили України знають про наміри ворога, заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, передає УНН.

Цитата

"Окупанти планують наступ на Київ з північного сходу, але їх чекає багато сюрпризів", - заявив Арестович.

Деталі

За його словами, станом на 3 березня ситуацію контролюють Збройні сили України.

"Окремі частини та підрозділи противника намагаються зміститися в ті райони, які не зайняті ЗСУ, і висунутися в бік Києва з північно-східного напрямку. Ми знаємо про цей намір. Ситуація контрольована. Їх чекає багато сюрпризів", - додав радник керівника Офісу президента України.

Додамо

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що українські військові вперше за сім днів війни з Російською Федерацією вийшли на лінію державного кордону в Сумській області.

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