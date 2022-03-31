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Оккупанты перебрасывают часть войск и техники из беларуси в россию – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 83910 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Зафиксирована переброска на железнодорожном транспорте части войск и техники оккупантов с территории беларуси на территорию россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оккупанты перебрасывают часть войск и техники из беларуси в россию – Генштаб ВСУ

Цитата

"Враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок вооруженных сил российской федерации с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне. Зафиксирована переброска части войск и техники врага с территории республики беларусь на территорию российской федерации железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Детали 

Кроме того, в Генштабе сообщили о ситуации относительно российского вторжения по таким направлениям: 

· На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечено. Враг продолжает ведение демонстрационных действий на указанном направлении.

· На Полесском направлении основные усилия противника сосредоточены на выводе подразделений с территории Украины, восстановлении их боеспособности и, вероятно, переброске на другие направления. В частности, враг осуществляет перемещение подразделений 35-й, 36-й общевойсковых армий и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района.

· Для обеспечения отхода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами. В связи с критической ситуацией, вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организует лично командующий армии генерал-лейтенант Александр Санчик.

· По имеющейся информации, в ходе ведения боевых действий против Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава.

· На Северском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

· Оккупанты продолжают блокировать и осуществлять артиллерийские обстрелы Чернигова. Закрепляются на занятых рубежах и проводят перегруппировку. С целью ведения разведки и корректировки огня артиллерии враг использует БПЛА.

· На Броварском направлении противник продолжает отвод подразделений, вероятно, в приграничные районы с российской федерацией.

· Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятых населенных пунктов. Осуществляет минирование участков местности и гражданских объектов.

· На Слобожанском направлении противник продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы города Харькова.

· В направлении на Славянск силами определенных подразделений враг продолжает мероприятия по перегруппировке войск и пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

· На Донецком направлении противник сосредоточивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате города Мариуполь.

· Усиливает группировку на Донецком направлении. Отозвано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию Ровеньки.

· Продолжает штурмовые действия в городе Мариуполе.

· Враг сосредоточивал усилия на удержании занятых позиций в районах населенных пунктов Новозлатополь и Любимовка.

· На Таврическом направлении, в районе Новой Каховки, противник развернул логистическую базу. Активных действий не проводит.

· На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности. Продолжает проведение мер инженерного обеспечения. Огнем артиллерии пытается блокировать действия подразделений Вооруженных сил Украины.

Дополнение

Российские оккупанты начали использовать аэропорт белорусского города Брест для обстрелов Украины.

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