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Окупанти перекидають частину військ та техніки з білорусі в росію – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Зафіксовано перекидання залізничним транспортом частини військ та техніки окупантів з території білорусі на територію росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти перекидають частину військ та техніки з білорусі в росію – Генштаб ЗСУ

Цитата

"Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил російської федерації з метою ведення наступу у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території республіки білорусь на територію російської федерації залізничним транспортом", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Октім того, в Генштабі повідомили про ситуацію щодо російського вторгнення за такими напрямками:

· На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні військ противника не зафіксовано. Ворог продовжує ведення демонстраційних дій на зазначеному напрямку.

· На Поліському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновленні їх боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки. Зокрема, ворог здійснює переміщення підрозділів 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району.

· Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв’язку з критичною ситуацією, виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик.

· За наявною інформацією, в ході ведення бойових дій проти України втрати 1-го мотострілецького батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29-ї загальновійськової армії склали понад 60% особового складу.

· На Сіверському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу.

· Окупанти продовжують блокувати та здійснювати артилерійські обстріли Чернігіва. Закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування. З метою ведення розвідки та коригування вогню артилерії ворог використовує БПЛА.

· На Броварському напрямку противник продовжує відведення підрозділів, ймовірно, у прикордонні райони з російською федерацією.

· Частина підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій та на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів. Здійснює мінування ділянок місцевості та цивільних об’єктів.

· На Слобожанському напрямку противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли міста Харкова.

· У напрямку на Слов’янськ силами визначених підрозділів ворог продовжує заходи із перегрупування військ та поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

· На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

· Посилює угруповання на Донецькому напрямку. Відзнчено прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і технікою на залізничну станцію Ровеньки.

· Продовжуває штурмові дії в місті Маріуполі.

· Ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районах населених пунктів Новозлатопіль та Любимівка.

· На Таврійському напрямку, у районі Нової Каховки, противник розгорнув логістичну базу. Активних дій не проводить.

· На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності. Продовжує проведення заходів інженерного забезпечення. Вогнем артилерії намагається блокувати дії підрозділів Збройних сил України.

Доповнення

Російські окупанти почали використовувати аеропорт білоруського міста Брест для обстрілів України.

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