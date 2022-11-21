Ночью оккупанты снова обстреляли Донецкую область: есть раненые и разрушения

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"Среди гражданского населения убитых нет, три человека получили ранения, также был травмирован работник полиции. В общем уничтожены и повреждены 6 гражданских объектов, из них 5 – жилые дома", – отметили в полиции.



Детали



По информации Кириленко, ситуация в регионе за ночь такая:



На Волновахском направлении без жертв – под огонь попали Угледар, окрестности Пречистовки и Водяного.

На Донецком направлении громко было в Кураховской громаде. По предварительной информации, без пострадавших, устанавливают объемы разрушений.

На Горловском направлении россияне снова ударили по Бахмуту – попали в одну из школ. Также были "прилеты" по окрестностям Торецкой, Часовоярской, Соледарской громад и возле Северского.

На Лисичанском направлении снова под обстрелами оказались Торское и Заречное Лиманской громады. Количество разрушений уточняют.

Напомним

20 ноября российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области – трое гражданских получили ранения.