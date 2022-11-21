Ночью оккупанты снова обстреляли Донецкую область: есть раненые и разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Этой ночью российские войска обстреляли центр и север Донецкой области – есть раненые и разрушения. Об этом в Telegram сообщили пресс-служба Национальной полиции и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"Среди гражданского населения убитых нет, три человека получили ранения, также был травмирован работник полиции. В общем уничтожены и повреждены 6 гражданских объектов, из них 5 – жилые дома", – отметили в полиции.
Детали
По информации Кириленко, ситуация в регионе за ночь такая:
На Волновахском направлении без жертв – под огонь попали Угледар, окрестности Пречистовки и Водяного.
На Донецком направлении громко было в Кураховской громаде. По предварительной информации, без пострадавших, устанавливают объемы разрушений.
На Горловском направлении россияне снова ударили по Бахмуту – попали в одну из школ. Также были "прилеты" по окрестностям Торецкой, Часовоярской, Соледарской громад и возле Северского.
На Лисичанском направлении снова под обстрелами оказались Торское и Заречное Лиманской громады. Количество разрушений уточняют.
Напомним
20 ноября российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области – трое гражданских получили ранения.