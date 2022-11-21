Донеччина: окупанти поранили ще трьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські війська вчора, 20 листопада, обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожої атаки троє цивільних дістали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Цитата
«За 20 листопада стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами: 2 у Бахмуті та 1 у селі Костянтинівка», - написав він в Telegram.
Деталі
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1216 людей, ще 2616 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Ворог 20 листопада обстріляв фільтрувальну станцію на території Часовоярської громади Бахмутського району Донецької області.