Донеччина: окупанти поранили ще трьох цивільних

Цитата

«За 20 листопада стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами: 2 у Бахмуті та 1 у селі Костянтинівка», - написав він в Telegram.

Деталі

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1216 людей, ще 2616 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Ворог 20 листопада обстріляв фільтрувальну станцію на території Часовоярської громади Бахмутського району Донецької області.