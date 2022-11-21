Донецкая область: оккупанты ранили еще троих гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские войска вчера, 20 ноября, обстреляли несколько населённых пунктов Донецкой области. В результате вражеской атаки трое гражданских получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
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«За 20 ноября стало известно о 3 гражданских, раненых россиянами: 2 в Бахмуте и 1 в селе Константиновка», - написал он в Telegram.
Детали
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1216 человек, еще 2616 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Враг 20 ноября обстрелял фильтровальную станцию на территории Часовоярской громаде Бахмутского района Донецкой области.