Донецкая область: оккупанты ранили еще троих гражданских

Цитата

«За 20 ноября стало известно о 3 гражданских, раненых россиянами: 2 в Бахмуте и 1 в селе Константиновка», - написал он в Telegram.

Детали

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1216 человек, еще 2616 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Враг 20 ноября обстрелял фильтровальную станцию ​​на территории Часовоярской громаде Бахмутского района Донецкой области.